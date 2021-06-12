الصومال يدعو لتشكيل لجنة مشتركة لاستئناف العلاقات مع كينيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الصومال إلى تشكيل لجنة مشتركة لاستئناف العلاقات بشكل كامل مع كينيا، وذلك بعد يومين من إعلان نيروبي رفع الحظر عن الرحلات الجوية

من وإلى مقديشو الصومال التي فرضته في ١١ مايو الماضي.



وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصومالية، إنها "تؤكد التزامها باستئناف وتسريع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كينيا".

وقالت إن كينيا اتخذت خطوة جيدة، كانت بمثابة نقطة الانطلاق لمفاوضات تهدف إلى جعل العلاقات الطبيعية بين البلدين.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الصومالية في تغريدة بموقع تويتر، إن إعادة فتح المجال الجوي خطوة مهمة أمام حركة التجارة بين البلدين.

وفي آخر صدام بين البلدين، أعلنت مقديشو قطع علاقاتها مع نيروبي منتصف ديسمبر الماضي، لكن العلاقات عادت في 6 مايو الماضي، قبل أن تتأزم مجددا.

ويرى مراقبون أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا الى طبيعتها الكاملة، أمر مستبعد جدا في ظل استمرار الرئيس محمد عبدالله فرماجو في الحكم.

يذكر أن العلاقات الثنائية بين البلدين كانت متوترة بسبب نزاع بحري بين البلدين مطروح أمام العدل الدولية منذ 2014.