شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تخفض الحجر الصحي للقادمين من بعض الدول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرضت اليابان على القادمين من مصر قضاء الأيام الستة الأولى من الحجر الصحي الذي مدته 14 يوماً في منشآت مخصصة للدولة لمنع انتشار متحور فيروس كورونا شديد العدوى الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند ضمن سلسلة تغييرات لضبط الحدود تدخل حيز التنفيذ بعد غد.ولا يزال يتعين على جميع المسافرين الآخرين الخضوع لحجر ذاتي لمدة 14 يوماً بعد دخول اليابان حيث تواصل طوكيو خطوات لاحتواء العدوى.



وقالت الحكومة اليابانية إن المسافرين من لاتفيا وخمس ولايات أمريكية– كانساس، كنتاكي، ميسيسيبي، لويزيانا وواشنطن– سوف يخضعون للحجر الصحي في مرافق مخصصة لمدة ثلاثة أيام. وخفضت المدة المفروضة على المسافرين من بنغلاديش للبقاء في هذه المرافق من 10 أيام إلى ستة أيام. كما ستلغي شرط الإقامة في مرافق مخصصة لمدة ثلاثة أيام للمسافرين من فنلندا وبولندا وثلاث ولايات أمريكية- أوكلاهوما، كاليفورنيا ونبراسكا.