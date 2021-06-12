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بوتين: لن نزود إيران بقمر صناعي للتجسس

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرا لصحيفة (واشنطن بوست) بأن بلاده تستعد لتزويد إيران بنظام أقمار صناعية متقدمة من شأنها أن تمكن طهران من رصد الأهداف العسكرية، بما في ذلك القوات الأمريكية المتبقية في العراق، ووصفه بأنه (هراء).

وقال بوتين في مقابلة أجرتها معه شبكة (إن بي سي الأمريكية) «إنها مجرد أخبار كاذبة، على الأقل، لا أعرف أي شيء عن هذا النوع من الأشياء. ربما يعرف أولئك الذين يتحدثون عنها المزيد عنها. هذا مجرد هراء، هذه قمامة».

وكانت صحيفة (واشنطن بوست) نقلت عن مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين سابقين وحاليين قولهم «إن روسيا تستعد لتزويد إيران بنظام أقمار اصطناعية متقدمة من طراز كانابوس-في، مزود بكاميرا عالية الدقة من شأنها أن تعزز بشكل كبير قدرات التجسس الإيرانية، مما يسمح بالمراقبة المستمرة للمنشآت، من مصافي النفط في الخليج العربي».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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