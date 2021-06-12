بوتين: لن نزود إيران بقمر صناعي للتجسس

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وقال بوتين في مقابلة أجرتها معه شبكة (إن بي سي الأمريكية) «إنها مجرد أخبار كاذبة، على الأقل، لا أعرف أي شيء عن هذا النوع من الأشياء. ربما يعرف أولئك الذين يتحدثون عنها المزيد عنها. هذا مجرد هراء، هذه قمامة».
وكانت صحيفة (واشنطن بوست) نقلت عن مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين سابقين وحاليين قولهم «إن روسيا تستعد لتزويد إيران بنظام أقمار اصطناعية متقدمة من طراز كانابوس-في، مزود بكاميرا عالية الدقة من شأنها أن تعزز بشكل كبير قدرات التجسس الإيرانية، مما يسمح بالمراقبة المستمرة للمنشآت، من مصافي النفط في الخليج العربي».
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