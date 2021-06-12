شكرا لقرائتكم خبر بوتين: لن نزود إيران بقمر صناعي للتجسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرا لصحيفة (واشنطن بوست) بأن بلاده تستعد لتزويد إيران بنظام أقمار صناعية متقدمة من شأنها أن تمكن طهران من رصد الأهداف العسكرية، بما في ذلك القوات الأمريكية المتبقية في العراق، ووصفه بأنه (هراء).

وقال بوتين في مقابلة أجرتها معه شبكة (إن بي سي الأمريكية) «إنها مجرد أخبار كاذبة، على الأقل، لا أعرف أي شيء عن هذا النوع من الأشياء. ربما يعرف أولئك الذين يتحدثون عنها المزيد عنها. هذا مجرد هراء، هذه قمامة».

وكانت صحيفة (واشنطن بوست) نقلت عن مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين سابقين وحاليين قولهم «إن روسيا تستعد لتزويد إيران بنظام أقمار اصطناعية متقدمة من طراز كانابوس-في، مزود بكاميرا عالية الدقة من شأنها أن تعزز بشكل كبير قدرات التجسس الإيرانية، مما يسمح بالمراقبة المستمرة للمنشآت، من مصافي النفط في الخليج العربي».