اعتقال نائب للاشتباه بتجسسه لمصلحة روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقل بشكل موقت نائب بالبرلمان في لاتفيا للاشتباه بأنه جاسوس روسي، حسبما ذكرت وكالة أنباء لاتفيا (ليتا). وأفادت الوكالة بأن يانيز آدمسونز من حزب هارموني اليساري المعارض المؤيد لروسيا اعتقل الجمعة بعد صدور قرار قضائي بحقه، وأكد جهاز أمن الدولة إلقاء القبض عليه. ورفع برلمان لاتفيا (سايما) الحصانة عن آدمسونز بناء على طلب المدعي العام، وأجرى محققون تفتيشا للمنزل الخاص للنائب ومكاتبه. ولا يعرف على وجه الدقة الاتهامات الموجهة إليه. واكتفى جهاز الأمن بالقول «إن هناك إجراءات قضائية جارية ضده للاشتباه بالتجسس لمصلحة روسيا».

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