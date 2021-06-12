هونج كونج تطلق سراح الناشطة أجنيس شو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت السلطات في هونج كونج سراح الناشطة أجنيس شو من السجن صباح أمس، بعد قضاء عقوبة نحو سبعة أشهر لدورها في المظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2019. وتجمع أنصار شو خارج سجن تاي لام في تيون مون ورددوا هتافات لتشجيعها أثناء خروجها لتركب سيارة دون التحدث إلى وسائل الإعلام، حسبما ذكرت شبكة (آر تي إتش كيه). ويأتي إطلاق سراح الناشطة شو من السجن في الذكرى الثانية لاحتجاجات محورية جرت يوم 12 يونيو 2019، عندما خرج ما يقدر بنحو مليون شخص احتجاجا على اقتراح الحكومة السماح بعمليات تسليم المجرمين إلى البر الرئيس للصين.

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