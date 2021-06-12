شكرا لقرائتكم خبر قوارب إيرانية صغيرة تعرقل حركة المرور في الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وكالة بلومبيرج للأنباء «إن السفينة الحربية الإيرانية التي يعتقد أنها متجهة إلى فنزويلا تشكل تهديدا جديدا للولايات المتحدة».

وأكدت أن طهران استخدمت قوارب صغيرة لعرقلة حركة المرور في الخليج على مدى سنوات، وهو الأمر الذي قد تحاول القيام به في منطقة البحر الكاريبي، على مسافة أكثر قربا من الولايات المتحدة.

ووفقا للمعهد البحري الأمريكي، فإن السفينة الإيرانية الكبيرة (مكران) باتت تبحر عبر المحيط الأطلسي، وقيل بأنها متجهة إلى البحر الكاريبي، ويقول المعهد «إن السفينة تحمل على متنها زوارق هجومية صاروخية عالية السرعة، ربما تكون متجهة إلى فنزويلا، ويعتقد بأن الزوارق الصغيرة تنتمي لفئة (بييكاب) الإيرانية، وعادة ما يستخدمها الحرس الثوري، وفقا لموقع (بوليتيكو).

وبحسب الموقع، فإن الزوارق يبلغ طولها نحو 18 م، وهي قادرة على حمل صاروخين مضادين للسفن، بمدى يقارب 32 كلم، وزوج من الطوربيدات، وتقول تقارير «إن هناك فرقاطة إيرانية ربما كانت ترافق السفينة (مكران).

وفي مقاله على (بلومبيرج)، أكد الأدميرال المتقاعد من البحرية الأمريكية، جيمس ستافريديس، خطورة الزوارق بقوله «أعرف تلك الفئة من السفن جيدا (..) نراهم كثيرا في الخليج العربي، يزعجون السفن التجارية ويتحدون سفننا الحربية أحيانا»، وأضاف «إنها خطيرة جدا، خصوصا في ممر بحري مقيد كالخليج».

وتابع ستافريديس بأن ما يجعل الأمر خطيرا بشكل فريد في هذه الحالة هو أن الزوارق يتم ربطها مع مكران، والقادرة على القيام بوظيفة (السفينة الأم) بطول 230 م، وتوفر الدعم اللوجستي والوقود والذخيرة والاتصالات طويلة المدى للزوارق.

ولفت إلى أن مكران تتمتع بسطح كبير لتشغيل طائرات الهليكوبتر، ما قد يوسع نطاق القتال للزوارق بشكل فعال، من خلال منحها (أعينا) فوق الأفق.

ومن المحتمل أن يعمل النظام الفنزويلي على مضايقة البحرية الأمريكية باستخدام تلك الزوارق الإيرانية التي يعتقد بأنها قدمت لدعمه بشكل خاص.

وتسعى الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية الخاصة إلى حث حكومتي فنزويلا وكوبا على إبعاد السفينتين التابعتين للبحرية الإيرانية بينما تشقان طريقهما عبر المحيط الأطلسي.