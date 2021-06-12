7 قتلى في انفجارين مزدوجين بكابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل سبعة مدنيين على الأقل في أعقاب تفجيرين منفصلين في العاصمة كابول، طبقا لما ذكره مسؤولو أمن أمس.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية «إن ستة أشخاص آخرين أصيبوا في انفجارين متتاليين للألغام، استهدفا سيارتي فان صغيرتين في الجزء الغربي من المدينة»، وفي البداية، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتنفذ حركة طالبان وتنظيم داعش بشكل منتظم مثل تلك التفجيرات.

والانفجاران مماثلان لتفجيرين وقعا في الجزء نفسه من المدينة، التي تقطنها أساسا أقلية من الهزارة، مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل وإصابة 12 آخرين.