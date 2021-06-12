الدوحة تستضيف اجتماعا حول سد النهضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة قطر، في العاصمة القطرية الدوحة بعد غد، لبحث تطورات قضية سد النهضة. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي «إن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من مصر والسودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة الثلاثاء المقبل».



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