34 طنا سلال غذائية سعودية لحضرموت و1321 خدمة طبية بحجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 34 طنا و668 كجم من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديريتي بروم ميفع وغيل باوزير بمحافظة حضرموت لعام 2021م. وذلك استمرارا لدور المملكة الإنساني ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة. وفيما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز 1321 خدمة طبية في مديرية عبس بمحافظة حجة، عالجت 700 مستفيد خلال مايو في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة.

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