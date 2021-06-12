الحجرف: نستغرب انتقادات الأوروبيين للمغرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن أسفه واستغرابه من القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي الذي يتضمن ملحوظات وانتقادات لا أساس لها من الصحة تجاه سياسة مملكة المغرب الشقيقة حول قضية الهجرة غير المشروعة تجاه أوروبا. وأكد رفضه القرار الذي يتجاهل جهود حكومة مملكة المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا، ومؤكدا تضامن مجلس التعاون ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها مملكة المغرب الشقيقة تجاه هذا الملف.



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