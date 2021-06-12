شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة في موسكو لمدة أسبوع لمكافحة كوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

كشف رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، عن عطلة عامة اعتباراً من، الاثنين، ولمدة أسبوع لمكافحة قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وأعلن سوبيانين القرار، السبت، قائلاً، إنه لن يؤثر في الهيئات القائمة على البنية الأساسية في العاصمة الروسية، والجيش، والمشروعات الأخرى الاستراتيجية. ويوم الاثنين عطلة رسمية على أي حال، وطلب رئيس البلدية من السكان البقاء في منازلهم باقي الأسبوع.

وقال سوبيانين في مدونته الرسمية: «من أجل وقف المعدل المتزايد للمرض وقعت اليوم مرسوماً بالأيام من 15 إلى 19 يونيو/ حزيران عطلة مدفوعة الأجر للعاملين». وأمر سوبيانين جميع الحانات والمطاعم والأماكن الأخرى في المدينة بغلق أبوابها في الساعة 11 مساء حتى 20 يونيو/ حزيران الجاري.

وسجلت روسيا السبت، 13510 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية، وهو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ أوائل فبراير/ شباط الماضي. ومن هذه الإصابات 6701 في موسكو وهي أكبر حصيلة في المدينة منذ بداية العام.