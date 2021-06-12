شكرا لقرائتكم خبر عن «مثبطات الكيناز» مع مضادات السرطان علاج واعد للوكيميا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف علماء أستراليون ما قد يشكل طريقة جديدة وفعالة لعلاج سرطان الدم الشديد العدواني لدى الأطفال. ذلك العلاج يكون بدمج أحد مثبطات «كيناز» مع العقاقير المضادة للسرطان، والتي وُجد أنه يعمل بتآزر جيد معها.

فقد أظهرت التجارب أن بعض الحالات المرضية التي تشتمل على الطفرة الجينية CRLF2r تستجيب بشكل سيء لمثبطات «كيناز» عند استخدامها منفردة؛ ومنذ ذلك الحين يبحث العلماء في ما إذا كانت أكثر فاعلية عند استخدامها مع عوامل أخرى.

تمكن الباحثون من الدراسة الحالية التي نشرتها مجلة «سرطان الدم» من التوصل إلى أحد أنواع مثبطات «كيناز» الذي يعمل بتآزر كبير مع العقاقير المضادة للسرطان.

بناءً على النتائج التي توصلوا إليها في المختبر، أجرى الباحثون بعد ذلك اختباراً في الجسم الحي على نماذج حية، وأظهرت النتائج أن المزج بين الدواءين يعزز العلاج.