شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد19-» تطعيم الأطفال لعالم أكثر تعافياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: خنساء الزبير

بعد مرور نحو عام على هذا الوباء أصبح العالم مكاناً للمتغيرات الصحية وما يتبعها من تأثير سلبي في حياة الناس. لم يقتصر الأمر على الموجة الأولى؛ بل تلتها موجات أخرى يرتدي فيها فيروس كورونا في كل مرة ثوباً جديداً يُعرف بالطفرات أو المتغيرات، والتي تكون في الأغلب في بنيته الخارجية ما يضمن له استمرارية التغلب على المناعة والدخول إلى الخلية الجسدية.

من المرجح أن يتردد صدى ذلك على الأطفال لأعوام قادمة؛ لكن ما يعطي الأمل هو طرح اللقاحات للأطفال- بعد أن كان مقتصراً على الشباب والكبار- كوسيلة لحصار الجائحة، ولرسم خريطة طريق تجعل العالم أكثر أماناً.

فئة مهمة

الطفولة هي واحدة من أكثر الفترات التي يكون فيها الشخص عرضة للإصابة بالأمراض، وتعد فئة الأطفال في الوقت الحالي من أكثر الفئات التي تحتاج إلى الحماية بشتى السبل من فيروس كورونا. بناءً على ذلك فمن المنطقي أن يكون الأطفال هم المتلقي الأساسي للقاحات، مع الوضع في الاعتبار أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً يشكلون نسبة كبيرة من السكان (نحو 32% على مستوى العالم). يبدو ضمان الحماية لمجموعة تشكل أكثر من ربع إجمالي سكان العالم أمراً ضرورياً خلال محاولات السيطرة على الوباء.

حجم الخطر

على الرغم من أدلة حديثة من دراسات من آيسلندا وكوريا الجنوبية تشير إلى أن الأطفال قد يكونون أقل نقلاً لفيروس كورونا مما كان يُعتقد سابقاً فإن من المهم ملاحظة أن خطر انتشار الفيروس لدى الأطفال ليس صفراً، وأن زيادة الحالات في المجتمع ستنعكس على الأطفال أيضاً.

من المعروف أن حضور الطفل إلى المدرسة أمر بالغ الأهمية في عملية التعلم والنمو والتطور إلا أن وجود مجموعة كبيرة من الأطفال غير المتلقين للقاح والمعرضين للإصابة -على الرغم من انخفاض مخاطر العدوى والانتقال- يمكن أن يصبح أمراً مهماً إذا بدأت الحالات في المجتمع في الارتفاع.

هل يكفي تطعيم البالغين فقط

يقول الخبراء إن إعطاء اللقاح لفئات الشباب وكبار السن فقط لن يكون كافياً لإنهاء الوباء. لا يزال من الممكن أن يصاب الأطفال بالعدوى وينقلون الفيروس ويصابون بمضاعفات، وإذا لم تشمل حملات اللقاح الأطفال أيضاً فمن المحتمل أن يشكلوا مستودعاً للفيروس، مما يجعل من الصعب التغلب على الجائحة.

أسفرت التقارير اللاحقة عن نتائج جيدة في البالغين لكلا اللقاحين الرائدين: معدل الفاعلية نحو 94% للقاح موديرنا و95% لقاح فايزر. هذا يعني أنه في ظل أفضل الظروف، وُجد أن نحو 95% من البالغين الذين يتلقون اللقاح يتمتعون بالحماية؛ وذلك أعلى من المتوقع. من المتوقع أن ينطبق الأمر ذاته على الأطفال.

البدايات

يُعد إجراء تجارب لقاح الأطفال أكثر تعقيداً من تجارب البالغين نظراً لعدد من العوامل الخاصة بهم، ومع ذلك في جميع أنحاء العالم، كان هناك اعتراف متزايد بأهمية إشراك الأطفال والنساء الحوامل في تجارب اللقاحات.

كانت شركة فايزر بانتظار نتائج التجربة على الأطفال الأكبر سناً قبل بدء تجارب لقاحها في الأطفال دون سن 12 عاماً وظهرت بيانات مشجعة من مجموعة الفئة العمرية من 12-15 عاماً. قامت الشركة بعد ذلك باختباره على الأطفال دون سن 12 عاماً، وتم تطعيم أول المشاركين في التجربة بجامعة ديوك، نورث كارولينا، وهما فتاتان توأم تبلغان من العمر 9 أعوام.

قامت موديرنا أيضاً بتجربة لقاحها في الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 أشهر و12 عاماً، وفعلت مثلها شركات أخرى؛ منها استرا زينيكا، وجونسون آند جونسون، بتجربة اللقاحات التي أنتجتها.

ظاهرة صحية

في الوقت الحالي يقدم الآباء قدماً ويؤخرون أخرى عند التفكير في إعطاء أطفالهم لقاح كوفيد-19؛ وذلك للمخاوف من التأثيرات التي قد تنتج عن اللقاح خاصة وأنه الوباء حديث واللقاحات تم التوصل إليها في وقت يعد وجيزاً بعض الشيء. عند حسم الأمر وإعطاء الطفل الجرعة الأولى تنزل المخاوف إلى أرض الواقع بعد أن يبدأ الطفل الشكوى من تورم منطقة الحقن أو الحمى.

تكون الأجهزة المناعية لدى الأطفال في الأغلب أقوى من البالغين، وقد يكون لديهم ردود فعل أقوى، ولكنها مؤقتة، عقب تلقي اللقاح، وقد يعني ذلك المزيد من الألم والتورم في موقع الحقن لبضعة أيام، وربما حدوث ارتفاع في درجة الحرارة. في هذا السياق ينصح الأطباء بأن الطفل، ما لم يكن عرضة للنوبات الناتجة عن الحمى، فمن الأفضل الانتظار لمدة 24 إلى 36 ساعة على الأقل لإعطائه بعض أنواع المسكنات. ويجب تجنب منحه المسكن إذا كان يعاني حمى خفيفة تصل إلى 38 درجة؛ لأن ذلك يمكن أن يثبط عملية بناء المناعة الطبيعية.

هذه الآثار الجانبية شائعة مع اللقاحات بصورة عامة، وهي دليل على أن الجهاز المناعي يفعل ما ينبغي أن يفعله؛ أي يمكن القول إنها ظاهرة صحية. هنالك بعض التحفظات من المتخصصين بشأن الأطفال الذين يعانون فرط الحساسية لذلك من الأفضل أن يقوم الوالدان بإعطاء المعلومات الكاملة عن الطفل لمقدم الرعاية الصحية قبل تلقي الجرعة الأولى ويكون له القرار.

تنتشر بعض الشائعات التي تقول إن اللقاح يؤثر في نمو الدماغ ويسبب العقم ويغير الحمض النووي. لا توجد دراسات لدعم هذه الادعاءات.

لا أمان إلا بأمان الجميع

كانت التأثيرات الإجمالية لكوفيد-19 على الأطفال كارثية؛ فقد اتضح ذلك في تأثر التعليم ما جعل من عام 2020 عاماً ضائعاً لجيل من الأطفال الذين يُحدث العام الواحد في حياتهم فرقاً كبيراً من حيث النمو الجسدي والعقلي والتحصيل العلمي. يزيد ذلك من ضرورة تلقي تلك الفئة اللقاح حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بصورة اعتيادية، وتعويض ما فاتهم من تحصيل وإنجازات.

يعد تطعيم البالغين المعرضين للخطر، إلى جانب الحذر بشأن التباعد الجسدي وارتداء الكمامة ونظافة اليدين بانتظام، هو أفضل مسار لتحسين النتائج للأطفال على المدى القصير. على الرغم من ذلك يجب أن تتواصل الجهود الشخصية والمجتمعية لضمان تلقي جميع الأطفال لقاح كوفيد-19؛ لأن استهداف فئة دون أخرى لا يسيطر على الفيروس وإنما تكون نجاة المجتمع بأن يتم تحصين جميع أفراده ضد العدوى.