شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يحلم باللقب الثاني في فرنسا بعد ملحمته مع نادال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد الإطاحة بملك الملاعب الرملية رافائيل نادال من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس سيواجه نوفاك ديوكوفيتش في النهائي الأحد، ستيفانوس تسيتسيباس الذي يخوض النهائي لأول مباراة في إحدى البطولات الأربع الكبرى، بينما يطمح المصنف الأول عالمياً ليكون أول لاعب في عصر الاحتراف يحقق كل الألقاب الأربع الكبرى مرتين على الأقل.

ولم يفز بكل الألقاب الأربع الكبرى مرتين أو أكثر سوى روي إيمرسون ورود ليفر، لكن لم يحقق أحد هذا الإنجاز منذ 1968 بعد السماح للاعبين المحترفين بالمنافسة في هذه الفئة من البطولات.

وإذا حقق اللاعب الصربي (34 عاماً) لقبه الثاني في رولان جاروس بعد 2016، فسيرفع رصيده إلى 19 لقباً بالبطولات الأربع الكبرى، ليصبح على بعد لقب واحد من الرقم القياسي للرجال الخاص بنادال وروجر فيدرر.

وفي المقابل، يسعى منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (22 عاماً) لأن يكون أول يوناني يحقق لقباً ضمن البطولات الأربع الكبرى في الفردي.

وكان النجم الصربي أزاح الجمعة نادال عن عرشه في بطولة فرنسا المفتوحة المتوج بلقبها 13 مرة، وألحق به الخسارة الثالثة فقط في 16 عاماً و108 مباريات، وأول هزيمة له في 115 مباراة من خمس مجموعات على الملاعب الرملية، بعد فوزه بالمجموعة الأولى.

ومع انخفاض درجة الحرارة مع بدء غروب الشمس، كانت ضربات نادال اللولبية أقل فاعلية، وبدأ المصنف الأول ديوكوفيتش انتفاضة غير متوقعة عقب خسارته أول خمسة أشواط ليحقق الفوز 3-6 و6-3 و7-6 و6-2.

وقال نادال: «صحيح أنه ربما كانت الظروف أبطأ قليلاً في وقت لاحق من المباراة. كنا نلعب في طقس دافئ للغاية وردة فعل ضربات الكرة على الأرض عالياً، بعد دخول الليل الوضع تحول نحو الاتجاه المعاكس قليلاً، تراجعت قوة الضربات. هذه الظروف كانت أكثر ملائمة له».

وأضاف اللاعب الإسباني، «لكن هذا لا يهم. هذا هو التنس. اللاعب الذي يستفيد أكثر من الظروف هو الذي يستحق الفوز. لذلك لا يوجد شك في أنه استحق الانتصار».

ووصفت انتفاضة ديوكوفيتش بعد تأخره بمجموعة بالملحمية، وقدم اللاعبان مباراة رائعة؛ حيث يمكن القول إن المواجهة 58 بينهما يمكنها منافسة أي مواجهة بينهما منذ الأولى التي جرت عام 2006.

وفاز نادال، الذي كان يطمح في تعزيز رقمه القياسي، وتحقيق لقبه 14 في رولان جاروس، بأول خمسة أشواط بالمباراة، وبدا أنه سيكرر تفوقه على منافسه الصربي في نهائي العام الماضي.

لكن ديوكوفيتش (34 عاماً) استعاد توازنه، وفاز بالمجموعة الثانية ثم حسم المجموعة الثالثة خلال 97 دقيقة عقب شوط فاصل، بعد أن أنقذ نقطة لحسم المجموعة.

ووصلت الأجواء الحماسية في وجود نحو خمسة آلاف مشجع في ملعب فيليب شاترييه الشبيهة بأجواء كرة القدم إلى ذروتها في نهاية المجموعة الثالثة في باريس، مع اقتراب موعد حظر التجول في باريس.

ولحسن الحظ، مددت سلطات باريس، حسبما تردد أنه بعد طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موعد الحظر بشكل استثنائي حتى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، ما يعني استمرار المباراة المثيرة وسط حماس جماهيري بالمدرجات.

لكن لم يكن هناك حاجة لامتداد الوقت بالنسبة لنادال، الذي بدا أنه شعر بالإرهاق وتراجعت عزيمته.

وصمد نادال (35 عاماً) كالبطل، لكن ديوكوفيتش حافظ على نشاطه رغم امتداد المواجهة لنحو أربع ساعات، وتفوق في النهاية على أفضل لاعب على الإطلاق في الملاعب الرملية.

وبعد كسره الإرسال ليتقدم 4-2 في المجموعة الرابعة، جاءت النهاية سريعة عندما حافظ ديوكوفيتش على تفوقه حتى النهاية.

وكانت هذه المرة الثامنة في مواجهتهما التي يخسر فيها لاعب المجموعة الأولى قبل أن يفوز بالمباراة.

ويتصدر ديوكوفيتش الآن مواجهاته أمام نادال برصيد 30 انتصاراً، مقابل 28 للاعب الإسباني.

احتفال بسيط

وجاء احتفال ديوكوفيتش بعد الانتصار بسيطاً، ويبتعد كل البعد عن احتفاله الجنوني بفوزه على ماتيو بريتيني يوم الأربعاء الماضي، في إشارة إلى الاحترام الذي يكنه لنادال.

وقال ديوكوفيتش في الملعب: «بداية أود القول إنه شرف لي وجودي في هذا الملعب مع رافائيل نادال. هذه أكبر مباراة خضتها على الإطلاق هنا في باريس. وأيضاً أفضل مباراة في أفضل أجواء لكل من اللاعبين، لكي تفوز على رافائيل في هذا الملعب تحتاج لتقديم أفضل أداء لديك».