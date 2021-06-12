شكرا لقرائتكم خبر عن هرمون الميلاتونين يمنع تلف الكلى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في دراستين جديدتين نُشرتا مؤخراً في المجلة العلمية «الطب السريري» وأُجريتا على فئران معدلة وراثياً؛ بحيث تصاب بالسمنة والسكري، توصل الباحثون إلى أن الميلاتونين يقي من تلف الكلى الناجم عن مرض السكري.

اتخذ العلماء من جامعة غرناطة، بالتعاون مع آخرين، خطوة مهمة في مكافحة تلف الكلى وتقدمه نحو الفشل الكلوي، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمرض السكري والسمنة والمضاعفات الناجمة عن ذلك. وأظهر العلماء أن تناول الميلاتونين المزمن بجرعات (10 مجم / كجم من وزن الجسم / يوم) يمنع اضطراب الشبكة الإندوبلازمية والميتوكوندريا، والتي تلعب دوراً مهماً في التسبب في تلف خلايا الكلى (النيفرونات) وتطور المرض إلى مرحلة الفشل الكلوي.

ثبت أن الميلاتونين يمنع ضعف وظيفة وديناميكية الميتوكوندريا الخلوية مما يقلل من إنتاج الجذور الحرة للأكسجين (المسؤولة عن الإجهاد التأكسدي).

يمنع أيضاً التغيير المرضي في وظيفة الشبكة الإندوبلازمية (عضية خلوية حشوية أخرى)، والتي في ظروف الإجهاد التأكسدي العالي بشكل غير طبيعي ترتبط بزيادة موت الخلايا المبرمج للنيفرون مما يؤدي إلى فقدان وظائف الكلى، كخطوة أولية لتطور الفشل الكلوي والحاجة إلى غسل الكلى أو الزرع.