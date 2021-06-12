شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مستويات «أوميجا 3» يقي اليافعين من الاضطرابات النفسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجد بحث جديد نشرته مجلة «الطب النفسي الانتقالي» أن اليافعين الذين لديهم مستويات أعلى من الحمض الدهني أوميجا 3 في الدم، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاضطرابات الذهانية في بداية مرحلة البلوغ. يشير ذلك إلى أن الحمض قد يكون له تأثير وقائي محتمل لتقليل خطر الإصابة بالذهان.

تم تقييم أكثر من 3800 فرد في دراسة صحية للأطفال أُجريت في التسعينات للاضطراب الذهاني والاضطراب الاكتئابي واضطراب القلق العام، في سن 17 و24 عامًا.

بينما كان هناك القليل من الأدلة على ارتباط الأحماض الدهنية بالاضطرابات العقلية في سن 17 عامًا، وجد الباحثون أن الأشخاص في عمر 24 عامًا الذين يعانون من اضطراب ذهاني واضطراب اكتئابي واضطراب القلق العام لديهم مستويات من أوميجا 6 تفوق مستويات أوميجا 3، مقارنة بمن لا يعانون من هذه الاضطرابات.

في مجموعة تضم أكثر من 2700 فرد تم تتبعهم كان اليافعون الذين لديهم مستويات أعلى من دوكوساهكسانويك (أحد أنواع أوميجا 3) في سن 17 عامًا، أقل عرضة بنسبة 56٪ للإصابة باضطراب ذهاني بعد 7 أعوام، أي في عمر 24. هذا يشير إلى أن ذلك الحمض الدهني في مرحلة المراهقة قد يكون لها تأثير وقائي محتمل لتقليل خطر الإصابة بالذهان في مرحلة البلوغ المبكرة.