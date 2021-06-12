شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية لتحسين عضلات مرضى السكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل علماء من جامعة شينشو مؤخراً إلى تفاصيل تتعلق بعملية تراجع الكتلة العضلية لدى مرضى السكري، وكشفوا عن أهداف علاجية يمكن أن تقي من تلك الحالة.

في العادة تنخفض كتلة العضلات والهيكل العظمي لدى بعض مرضى السكري، وهذا يرتبط بالوفيات. تم التوصل من قبل إلى أن تمايز الخلايا العضلية (الخلايا الأولية للعضلات) ينخفض في مرضى السكري، ويُعتقد أن هذا هو أحد الأسباب الكامنة وراء تلك الحالة.

كشفت الدراسة عن أن الحمض النووي قليل النيوكليوتيدات المشتق من تسلسل الجينوم لبكتيريا حمض اللاكتيك يعزز التمايز في العضلات الهيكلية عن طريق الارتباط مع نيوكليولين البروتين المستهدف في الخلايا العضلية.

أدى إعطاء الحمض النووي قليل النيوكليوتيدات المكون للعضلات إلى تحسين عملية تمايز العضلات والهيكل العظمي الذي تفاقم بسبب مرض السكري، كما أنه ثبط الاستجابة الالتهابية في الخلايا العضلية، وهي استجابة ناجمة عن ارتفاع مستويات الجلوكوز والأحماض الدهنية في الدم لدى المريض. يرى الباحثون إمكانية استخدامه ضمن عقاقير علاجات أمراض العضلات المختلفة.