شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتئاب يؤثر سلباً في وظائف الكلى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في دراسة حديثة نُشرت في المجلة السريرية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى كشف العلماء عن أن وجود أعراض الاكتئاب لدى الأصحاء يرتبط بالتدهور السريع لوظائف الكلى.

حددت العديد من الدراسات السابقة وجود صلة بين وجود أعراض الاكتئاب والانخفاض السريع في وظائف الكلى لدى مرضى الكلى المزمن. في هذه الدراسات تبين أن أعراض الاكتئاب مرتبطة بانخفاض أسرع في معدل الترشيح الكبيبي المقدر.

مع وضع هذه المعلومات في الاعتبار قامت مجموعة من الباحثين في الصين بالتحقيق فيما إذا كانت أعراض الاكتئاب المرتفعة يمكن أن تسبب أيضاً انخفاضاً سريعاً في وظائف الكلى لدى الأصحاء. للبحث عن رابط محتمل فحص الباحثون المعلومات الصحية ل 4763 فرداً يتمتعون بصحة جيدة، والذين التحقوا بدراسة تتعلق بالصحة والتقاعد عن العمل.

في بداية الدراسة كان لدى 39 ٪ من المشاركين أعراض اكتئاب شديدة، ومن خلال متابعة لمدة بمتوسط 4 أعوام، وجد أن حوالي 6 ٪ منهم أصيبوا بتدهور سريع في وظائف الكلى لديهم.