آل جابر: نعول على التعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

أعلن السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، مساء اليوم السبت، أن المملكة والتحالف العربي لدعم الشرعية، يعملون على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ويعولون على التعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن.



وأجرت السعودية لقاءات منفصلة، خلال الفترة الماضية، مع ممثلين عن الحكومة الشرعية، وآخرين عن المجلس الانتقالي الجنوبي، من أجل استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه أواخر العام 2019.

وقال آل جابر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”تعمل المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه“.

وأضاف: ”نعول على أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتمكينها من أداء أعمالها، لرفع معاناة الشعب واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق“.

وكان مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي، لجنوب اليمن، قد ذكر مساء الجمعة، أن طرفًا في الشرعية (لم يسمه)، يضع شروطًا ”غير مقبولة“ تعرقل عودة حكومة معين عبد الملك إلى عدن، عاصمة اليمن المؤقتة.

وقال المصدر، من بين تلك الشروط مغادرة قيادات الصف الأول في المجلس الانتقالي عدن، وإدخال ألوية الحماية الرئاسية، وخروج كافة القوات الأمنية والعسكرية الجنوبية من عدن“ .. وفق “إرم نيوز“.

وأضاف المصدر: “المجلس الانتقالي الجنوبي يحث الحكومة على العودة إلى عدن دون أي شروط للقيام بمهامها في خدمة المواطنين، ووضع حد للأزمات والانهيارات في الخدمات والعملة، لكن هناك طرفًا يدفع لعرقلة عودتها من خلال وضع شروط غير مقبولة من الانتقالي وشعب الجنوب“.

وتابع المصدر تصريحاته، قائلًا: “الأشقاء في المملكة السعودية يبذلون جهودًا للدفع بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، وقبل ذلك عودة رئيس الوزراء وحكومته إلى عدن بأسرع وقت“.