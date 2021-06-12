شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. الحرمان من إجراء المكالمات الهاتفية عقوبة رفض لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة في ولاية البنجاب الباكستانية، أن الولاية لا تزال تفشل في تحقيق هدفها المحدد للتطعيم ضد فيروس كورونا، مما دفعها إلى اتخاذ قرار غريب لحث المواطنين لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورنا.

وأفادت وكالة الأنباء “ANI”، بأنه “أن الحكومة الباكستانية قررت حظر بطاقات خطوط الهاتف (SIM CARD) الخاصة بالمواطنين غير المطعمين ضد هذا الفيروس”.

وبحسب “ARY News”، تم اتخاذ القرار في اجتماع عقد في لاهور برئاسة وزيرة الصحة بالولاية، ياسمين رشيد، ضمن خطوة تهدف إلى إجبار جميع المواطنين الذين يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

وقال مسؤول بوزارة الخدمات الصحية الوطنية الباكستانية (NHS) إن الإدارة تحدد وتصنف الأشخاص الذين لم يحضروا مطلقا للجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مواعيد استحقاقهم.

ونقلت وكالة الأنباء “ANI” عن المسؤول قوله: “هناك احتمال أن يكون بعضهم قد مات قبل الحصول على الجرعة الثانية.. وفي حين أن قسما من هؤلاء الأشخاص ربما أصيب بفيروس كورونا بعد تلقي الجرعة الأولى وقرر عدم الحصول على الثانية، فقد وقع آخرون ببساطة فريسة للدعاية السلبية المتعلقة باللقاح”.