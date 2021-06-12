مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم الخدمات العلاجية لـ980 طفلا في الحديدة

المناطق - وكالات

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف منذ مطلع العام الجاري بتقديم الخدمات العلاجية والتغذوية لـ 980 طفلا دون سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية الحاد، وذلك في مراكز التغذية العلاجية بمحافظة الحديدة.

وتعمل المملكة ممثلة بالمركز على إعادة تأهيل مراكز التغذية العلاجية وتزويدها بالإمدادات والعلاجات الصحية الأساسية لتمكينها من تقديم الخدمات الصحية والتغذوية الأساسية للأطفال.