انتخاب الإمارات عضوا غير دائم في مجلس الأمن

12 يونيو , 2021
انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإمارات لعضوية مجلس الأمن إلى جانب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا للفترة 2022-2023.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد "ارتكزت حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن على التزامها في تعزيز الشمولية، والتحفيز على الابتكار، وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام على كافة الأصعدة".
وأكدت الإمارات على "إيمانها الراسخ بأهمية بناء الجسور لتعزيز العلاقات بين أعضاء المجلس، وتجديد ثقة الدول الأعضاء في قدرة المجلس على الاستجابة بشكل فعّال للتحديات الدولية التي تواجه السلم والأمن الدوليين".
وحصلت الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية لهذا الترشيح في عام 2012، وكذلك تزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020.
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