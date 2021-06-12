من إقامته الجبرية.. موسوي يعلن مقاطعة الانتخابات الإيرانية‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن قائد حركة الاحتجاجات في إيران عام 2009، السياسي مير حسين موسوي، السبت، مقاطعته للانتخابات الرئاسية.

وكان موسوي وصف الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة الجمعة المقبل، بأن نتائجها تمت "هندستها".



ويتزايد حجم المقاطعة للانتخابات الرئاسية بين معسكر الإصلاحيين، حيث اعتبر أن حصر المنافسة بين مرشحين محددين من قبل السلطات يؤكد أن "نتائج تلك الانتخابات واضحة".

واعتبر موسوي في بيان مقتضب نشره في موقع "كلمة" الذي يعكس توجهاته السياسية، وتابعته مراسلة ”الخليج 365” في طهران، أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية "مهينة ومهندسة"، في إشارة إلى نتائجها المتوقع أن يفوز فيها المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي.

وقاد مير حسين موسوي الاحتجاجات الشعبية التي قادتها المعارضة الإصلاحية عام 2009، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ويخضع للإقامة الجبرية مع زوجته زهراء رهنورد، وحليفه رجل الدين الإصلاحي مهدي كروبي منذ عام 2011.

وقال موسوي "إنه في مثل هذا الوضع غير المستقر والغامض، بصفتي رفيقًا صغيرًا، سأقف إلى جانب أولئك الذين سئموا من الانتخابات المهينة والمزور، وغير راغبين في الانصياع للقرارات التي تُتخذ خلف الستار لمستقبل الوطن".

وكانت زوجته زهراء رهنورد، الناشطة السياسية، أعلنت أيضاً الخميس الماضي، مقاطعة الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني أعلن في 25 من مايو/أيار الماضي، السماح لسبعة مرشحين بينهم خمسة من المتشددين بخوض الانتخابات الرئاسية وهم "إبراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي"، فيما هناك اثنان من المرشحين "عبدالناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده".