برئاسة علي النعيمي.. وفد "الوطني الاتحادي" يلتقي وزير خارجية اليونان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في العاصمة اليونانية "أثينا" نيكوس ديندياس وزير خارجية جمهورية اليونان.

حضر اللقاء كل من: سارة محمد فلكناز رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية اليونانية في المجلس الوطني الاتحادي، وميرة سلطـان السويدي نائبة رئيسة اللجنة، وسليمان حامد سالم المزروعي سفير دولة الإمارات لدى اليونان.



وأكد الدكتور علي النعيمي، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات تعد نموذجا في التعايش والتجانس والتسامح والسلام بين شعوب العالم، من خلال احتضانها أكثر من 200 جنسية على أرضها دون تمييز، فضلا عن جهودها في مواجهة مظاهر التمييز والعنصرية كافة، ومكافحة خطاب التطرف والكراهية عبر سن التشريعات وإنشاء المراكز العالمية التي تدعم الجهود في هذا الصدد.







من جانبه، أشاد وزير الخارجية اليوناني بالنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات في جميع المجالات، وعبر عن رغبة اليونان بتعزيز علاقات الصداقة معها، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية.





على صعيد متصل التقى وفد المجلس الوطني الاتحادي، جيوليكاس رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في البرلمان اليوناني.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان في مختلف المجالات برلمانيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات بما يصب في خدمة القضايا والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين.