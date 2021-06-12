ولي عهد ابوظبي ورئيس إقليم كردستان العراق يبحثان تطوير التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.



ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ بزيارة رئيس إقليم كردستان العراق إلى دولة الإمارات، والتي تأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير آفاق التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وخلال اللقاء تم تناول علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق وإقليم كردستان، خاصة في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية والصحية.

وتناولت المباحثات أيضاً تطورات جائحة "كورونا" في إقليم كردستان العراق، وجهود الجانبين وتعاونهما للحد من تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.