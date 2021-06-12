شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تحتفل بعيد ميلادها للمرة الأولى دون الأمير فيليب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

شهدت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا مراسم عسكرية محدودة في قلعة وندسور بمناسبة عيد ميلادها الرسمي، السبت، وهي المرة الأولى التي تحضر فيها هذا التقليد السنوي منذ وفاة زوجها الأمير فيليب قبل شهرين.

وكانت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً بصحبة ابن عمها الأمير إدوارد دوق كنت، خلال مشاركتها في مراسم (تروبينج ذا كلر) التي تقام منذ أكثر من 260 عاماً، وراعت هذا العام قواعد التباعد الاجتماعي.

وأقيمت المراسم، بعد يوم من حفل استقبال أقامته الملكة لزعماء مجموعة «السبع» في كورنوول بجنوب غرب إنجلترا، حيث تنعقد قمتهم التي تستمر ثلاثة أيام.

وعادة ما تتضمن مراسم «تروبينج ذا كلر» جنوداً يرتدون معاطفهم الحمراء المميزة، وقبعاتهم السوداء الطويلة، ويجوبون وسط لندن، لكن أصبح العرض محدوداً خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كوفيد-19. ورحل الأمير فيليب في إبريل/ نيسان الماضي، بعد أن دام زواجه من الملكة إليزابيث لأكثر من 70 عاماً.

وعيد ميلاد الملكة الفعلي في 21 إبريل/ نيسان، لكن يتم الاحتفال رسمياً به في يونيو/ حزيران سنوياً. ومن المقرر أن تلتقي الملكة، الأحد، بالرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، لاحتساء الشاي في وندسور، قبل أن يتوجه بايدن إلى حضور اجتماعات أخرى في أوروبا.