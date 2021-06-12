شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يكيل المديح لبايدن عقب اجتماعهما على هامش "قمة السبع" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خليج كاربيس (انجلترا) - رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع مع نظيره الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة عادت زعيمة متعاونة للعالم الحر.

وعندما سئل بايدن عما إذا كانت الولايات المتحدة عادت، التفت بايدن إلى ماكرون قائلاً: إن هذا السؤال ينبغي أن يوجه للرئيس الفرنسي.

وعندها رد ماكرون قائلاً: "نعم. بكل تأكيد".

وتابع ماكرون: "عظيم جداً أن يكون معنا رئيس أمريكي يمثل جزءاً من هذا التجمع ولديه رغبة تامة في التعاون، ما تظهرونه هو أن الزعامة تعني الشراكة".

وفي موقف مغاير، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باحترام «الوعد الذي قطعه للأوروبيين» في إطار اتفاق بريكست، حسبما أعلن الإليزيه، وسط خلاف حول قواعد جديدة للتجارة في إيرلندا الشمالية.

وقال الرئيس الفرنسي: إنه على استعداد لإعادة إطلاق العلاقات الفرنسية ـ البريطانية؛ لكنه «شدد على أن إعادة الإطلاق هذه تفرض أن يحترم البريطانيون وعدهم للأوروبيين والإطار الذي حددته اتفاقات بريكست» حسبما أعلن الإليزيه بعد لقاء بين ماكرون وجونسون على هامش قمة مجموع الدول السبع.