شكرا لقرائتكم خبر عن رشق مرشح رئاسي فرنسي بالطحين خلال تظاهرة في باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

تعرض القيادي اليساري الفرنسي، والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة جان لوك ميلانشون، لرشق بالطحين السبت في بداية تظاهرة في باريس ضد اليمين المتطرف.

ورشق شاب الطحين على ميلانشون، رئيس حزب «فرنسا الأبية»، عندما كان الأخير يدلي بتصريحات صحفية. ثم اقتاد عناصر الحماية التابعون للاتحاد النقابي «سي جي تي» الشاب بعيداً. ونفض السياسي غبار الطحين عنه وردّ بهدوء: «هناك توتر كبير. لا أعرف سبب إلقاء الطحين عليّ». وأضاف: «لم أتأثر كثيراً لأنه كان من الممكن أن يكون أسوأ..جرى ذلك لتخويفي، حتى لو كان الأمر مزعجاً، يجب عدم التراجع». وتابع: «إذا حصل لي شيء يوماً ما، فإنهم يتحملون المسؤولية»، بدون أو يوضح الجهة التي يقصدها.

وكان ميلانشون توقع الأحد الماضي وقوع «حادثة خطرة أو جريمة قتل» في الأسبوع الأخير من الحملة الرئاسية في مايو/ أيار 2022، وهو أمر اعتبره «معداً سلفاً». وخلّف تصريحه استياءً في صفوف النخبة السياسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلقى صفعة بداية الأسبوع من رجل أثناء زيارة له في جنوب البلاد.