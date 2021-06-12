شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل عادل بين ويلز وسويسرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، خرجت ويلز بتعادل مستحق في مواجهة سويسرا 1-1 في باكورة مبارياتهما بالمجموعة الأولى في مسابقة كأس أوروبا لكرة القدم على الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو السبت.

وافتتح بريل إمبولو التسجيل لسويسرا (49)، فيما أدرك كيفر مور التعادل لويلز (74)، ليحصد كل منتخب نقطة ويتشاركا المركز الثاني في المجموعة التي تتصدّرها إيطاليا بعد فوزها 3-صفر على تركيا في افتتاح البطولة.

ويأمل مدرب ويلز روبرت بايج الذي استلم مهماته بعد استبعاد المدرب الأصيل نجم مانشستر يونايتد السابق راين جيجز بسبب تهم اعتداء على صديقته السابقة، إلى تكرار إنجاز فرنسا 2016.

حينها وقع المنتخب في مجموعة تضم عملاقاً كروياً آخر مثل إيطاليا وهو الجار الإنجليزي، إلا أن ذلك لم يمنعه من التصدر أمام «الأسود الثلاثة»، قبل إقصاء الجار الآخر إيرلندا الشمالية (1-صفر) في ثمن النهائي وبلجيكا القوية (3-1) في ربع النهائي، قبل أن تنتهي المغامرة في دور الأربعة على يد البرتغال التي أحرزت اللقب لاحقاً.

أما سويسرا المشاركة للمرة الخامسة في النهائيات، فلا تسعى إلا إلى التأهل ونفض غبار معاناتها في الأدوار الإقصائية.

وتمكن إمبولو من افتتاح التسجيل لسويسرا في الدقيقة 49، بعدما حول لاعب ليفربول الإنجليزي جيردان شاكيري ركنية متقنة إلى مواطنه لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ليرتقي الأخير بشكل رائع ويحولها رأسية قوية في الشباك.

وبعد محاولات عدة من الويلزيين، حوّل جو موريل عرضية إلى وسط منطقة الجزاء، أتاها مور من بعيد ولكزها برأسه ليهز الشباك إلى يمين سومر، مدركاً التعادل (74).

وكاد إمبولو يعيد مشهد الهدف الأول في الدقيقة 90، لكن رأسيته هذه المرة لم تعبر الحارس، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 بين المنتخبين.

وقال إمبولو «أشعر بالإحباط. إنها المباراة الأولى، نعلم أننا نستطيع فعل المزيد. كان علينا البحث عن ذلك الهدف الثاني. استفدنا من ركلة ثابتة، وبمثلها تلقينا هدفاً».

وأضاف إمبولو «كنا نستحق الفوز اليوم. لكن الأمر ليس سهلاً، إنها بطولة بلاعبين ذوي كفاءة».