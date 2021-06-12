شكرا لقرائتكم خبر عن تخطت 20 سنتيمتراً..دخلت «جينيس» بطول رموشها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت صينية موسوعة «جينيس للأرقام القياسية» لكونها صاحبة أطول رموش في العالم بعدما تعدى طولها 20 سنتيمتراً في حالة أثارت حيرة العلماء في الصين، وفق ما نقلت وسائل إعلام أجنبية.

ولاحظت يو جيانكسيا المنحدرة من إقليم من شانجزو، جنوبي الصين، للمرة الأولى نمو رموشها الغريب في العام 2015، واستمرت في النمو حتى حطمت الأرقام القياسية للمرة الأولى، في العام 2016، بفضل طول الرموش الذي بلغ 12.5 سنتيمتر، وذلك وفق ما نشرت موسوعة «جينيس» على موقعها الأحد الماضي.

وتقول جيانكسيا: «أدركت لأول مرة أن رموشي كانت تنمو في عام 2015، فهي تستمر في النمو ببطء، وتصبح أطول وأطول»، وتابعت: «زرت الأطباء لمعرفة سبب طول رموشي. لم يستطع الطبيب شرح ذلك، وشعرت بأنه حقاً شيء رائع».

ولم تكف محاولات جيانكسيا لتفسير هذا النمو الغريب، إذ تقول: «حاولت أيضاً العثور على أسباب علمية مثل الجينات أو أي شيء آخر، ومع ذلك لا أحد من عائلتي لديه رموش طويلة مثلي، لذلك لا يمكن تفسير ذلك»

استمرت رموش جيانكسيا في النمو على مر السنين، وفي 20 مايو/ أيار الماضي، حطمت مجدداً الأرقام القياسية في موسوعة «جينيس» بعدما بلغ طول رموشها 20.5 سم.

وتعتقد جيانكسيا أن رموشها الطويلة تمثل «هدية إلهية»، وذلك بعدما قضت أكثر من 480 يوماً في الجبال للتعبد في وقت سابق.

وتقول: «قد تكون هناك بعض الروابط بين رموشي الطويلة وجسم أقوى. أنا بصحة جيدة الآن، لكن عندما ولدت، كنت ضعيفاً نسبياً. الآن أشعر بأنني بحالة جيدة جداً، ويعتقد الكثير من الناس أنني أبدو أصغر سناً».

ولا تؤثر الرموش الطويلة على حياة جيانكسيا اليومية، إذ تعتقد أنه بفضلها «لم أعد في حاجة إلى وضع كحل العيون. تعمل رموشي الطويلة الطبيعية كآيلاينر طويل».

وترى جيانكسيا أن رموشها منحتها جمالاً مختلفاً، مضيفة: «أود أن أقول للآخرين الذين لديهم جمال فريد - دعونا نتحد معاً، ونشجع السعادة.»