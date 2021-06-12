شكرا لقرائتكم خبر عن باربورا ملكة جديدة على عرش «رولان غاروس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرزت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة 33 عالمياً، أول ألقابها في البطولات الكبرى، بعد فوزها السبت في نهائي رولان غاروس الفرنسية على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا (32 عالمياً) 6-1 و2-6 و6-4.

وكانت أفضل نتيجة لكرايتشيكوفا (25 عاماً) في البطولات الأربع الكبرى، بلوغ ثمن النهائي العام الماضي في رولان غاروس.

وشاركت اختصاصية منافسات الزوجي للمرة الخامسة فقط في بطولة كبرى وثالثة على الأراضي الترابية؛ لتصبح أول تشيكية تتوج في باريس منذ هانا ماندليكوفا في 1981.

وكان لقب رولان غاروس للعام السادس توالياً من نصيب لاعبة جديدة، ومن خارج نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات للمرة الخامسة فقط في تاريخ البطولة.

وسترتقي كرايتشيكوفا إلى المركز الـ 15 عالمياً، بعد إنهائها العام 2020 في المركز الـ 65 عالمياً.

وكانت بنت مدينة برنو قد أنقذت نقطة لخسارة المباراة في نصف النهائي أمام اليونانية ماريا ساكاري (18عاماً).

وتأمل كرايتشيكوفا أن تحقق إنجازاً في أن تصبح أول لاعبة منذ الفرنسية ماري بيرس في العام 2000 تحقق لقبي الزوجي والفردي في رولان غاروس في العام ذاته، كونها تنافس الأحد مع مواطنتها كاتيرينا سينياكوفا في نهائي فئة الزوجي التي حققت لقبها في العام 2018.

وبدموع في عينيها، أهدت هذا التأهل إلى مواطنتها ومدربتها السابقة الراحلة يانا نوفوتنا، بطلة ويمبلدون عام 1998 في الفردي وحاملة لقب 12 لقب جراند سلام في الزوجي، التي فارقت الحياة عن 49 عاماً في 2017، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأحرزت التشيكية ثاني لقب فقط في الفردي في مسيرتها، بعد دورة ستراسبورغ الفرنسية هذا العام.

من جهتها، كانت بافليوتشنكوفا قد تأهلت إلى أوّل نهائي جراند سلام، بعد 52 محاولة، إثر فوزها على المفاجأة السلوفينية تامارا زيدانشيك.

وتخلصت بافليوتشنكوفا (29 عاماً) من عقدة ربع النهائي، التي لازمتها ست مرات في البطولات الكبرى، إحداها في رولان غاروس عام 2011.

وفشلت بافليوتشنكوفا في أن تصبح رابع روسية تتوج في رولان غاروس بعد أناستازيا ميسكينا (2204)، سفيتلانا كوزنتسوفا (2009)، وماريا شارابوفا (2012 و2014).

وشهدت هذه النسخة سقوط المصنفة تلو الأخرى، على غرار الأسترالية أشلي بارتي في الدور الثاني، الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس في الرابع، فيما انسحبت اليابانية ناومي أوساكا بعد خوضها مباراة واحدة والرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية بسبب الإصابة.