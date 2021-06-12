شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تبدأ«يورو 2020» بالإعجاب والتصفيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم منتخب إيطاليا أداء كبيراً ورائعاً، عندما هزم نظيره التركي 3-0 في الاستاد الأولمبي بروما، ليبدأ بطولة «يورو 2020» بطريقة متميزة تماماً، ويسجل 3 أهداف لأول مرة في تاريخه بكأس أمم أوروبا.

وبهذا الفوز، يكون المنتخب الإيطالي خاض 28 مباراة متتالية دون هزيمة، ليصبح المدرب مانشيني بذلك على بعد مباراتين فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي، المسجل باسم فيتوريو بوتسو، الفائز بكأس العالم مرتين، والصامد منذ ثلاثينات القرن الماضي.

لكن عند سؤال مانشيني، عما إذا كان يعتبر فريقه الآن من المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب، ضحك المدرب الإيطالي.

وقال مانشيي «كان من المهم تحقيق بداية جيدة في روما، وأعتقد أننا أرضينا الجميع على مستوى الجمهور، وجميع من شاهد المباراة من الإيطاليين.. لكن تتبقى ست مباريات، وهناك الكثير من الفرق الجيدة».

وقال لاعب إيطاليا السابق، أليساندرو ديل بييرو، الفائز بكأس العالم 2006، لشبكة سكاي إيطاليا «أداء المنتخب كان مثالياً تقريباً، إذ هيمن على اللعب وخلق الكثير من الفرص، دون تعرضه لأي مخاطر».

وطُرحت عدة أسئلة عن اللاعب الأفضل، لقيادة خط الهجوم في المنتخب الإيطالي، لكن تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو رد على المنتقدين في ملعب فريقه، عندما أحرز أول هدف له في بطولة كبرى، قبل تهيئة الهدف الثالث الذي حمل توقيع لورينزو إنسيني.

كما حالف التوفيق مانشيني، في اختياره المدافع الأيسر ليوناردو سبينازولا، وتفضيله على ظهير تشيلسي إيمرسون، إذ شكل لاعب روما تهديداً مستمراً للمنتخب التركي.

وتألق أيضاً دومينيكو بيراردي، الذي فضله مانشيني على فيدريكو كييزا، في مركز الجناح الأيمن، وتسببت تمريرته العرضية في هدف إيطاليا الأول.

وأحرز المنتخب الإيطالي 3 أهداف في مباراة بالبطولة الأوروبية، للمرة الأولى طوال تاريخه، ما يثبت أن مانشيني كان على صواب في جميع قراراته.

إشادة واسعة

وأشادت الصحف الإيطالية بعرض المنتخب في ملعب «الأوليمبيكو» الخاص بنادي روما، وعنونت صحيفة«كورييري ديلو سبورت»:عاشت إيطاليا! بداية قوية للأتزوري وسط التصفيق في الأوليمبيكو«.

وعنونت صحيفة»لا غازيتا ديلو سبورت«:بإمكان إيطاليا أن تبتسم.. مهرجان في الأوليمبيكو».