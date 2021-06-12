شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري يغيب أمام أوزبكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

سيفتقد المنتخب السعودي خدمات نجمه سالم الدوسري في مباراة الحسم على صدارة المجموعة الرابعة التي تجمعه بنظيره الأوزبكي، الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك.

وكان الدوسري قد ساعد «الأخضر» في الفوز على سنغافورة 3-0 بعدما سجل الهدف الأول، بيد أنه تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول جعلته خارج تشكيلة الفرنسي هارفي رينارد في المباراة القادمة.

وحصل المحور عبدالإله المالكي، أيضاً، على البطاقة الثانية في نفس المباراة، بيد أن تعويض الأخير لن يكون صعباً بعد عودة عبدالله عطيف.

ويبدو أن رينارد سيعتمد على عبد الرحمن غريب كحل أقرب لغياب الدوسري الذي غادر المعسكر بإذن من المدير الفني. وكان الدوسري وفهد المولد قد نجحا في إبطال مفاجأة سنغافورة التي صمدت حتى الدقيقة 83 قبل أن تبدأ باستقبال الأهداف الثلاثة.

وتمتلك السعودية 17 نقطة، مقابل 15 نقطة لأوزبكستان التي هزمت بقيادة نجمها ماشاريبوف منتخب اليمن 5-0.