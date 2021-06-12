شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تواجه فنزويلا في افتتاح أقدم بطولة قارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق النسخة الـ47 من مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم، الأحد، بمباراة افتتاحية بين البرازيل المستضيفة وفنزويلا، وعلى وقع حرب النجوم بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، الساعيين إلى تتويج قاري أوّل.

وسيكون عشاق الكرة المستديرة على موعد مع العرس الكروي القاري المؤجل من العام الماضي بسبب جائحة فيروس «كورونا»، على ملاعب خالية من الجماهير.

وكانت السلطات البرازيلية وافقت على استضافة النسخة الـ 47 من البطولة، على الرغم من كونها ثاني أكثر البلدان تضرراً من جائحة فيروس «كورونا»؛ حيث بلغ عدد الوفيات 477 ألفاً.

وتستضيف البرازيل التي تملك أفضل المنشآت والملاعب على خلفية تنظيمها مونديال 2014، البطولة القارية الحالية، بعدما سبق لها أن نظمت وفازت بنسخة عام 2019، والتي غاب عنها نيمار بسبب الإصابة.

وانتقد العديد من المدربين إقامة أقدم بطولة قارية في تاريخ كرة القدم، والتي أبصرت النور عام 1916، أمثال مدرب منتخب «السامبا» تيتي ونظيره في «التانغو» ليونيل سكالوني.

واشتعل فتيل الانتقادات عقب موافقة الرئيس البرازيلي وحزب اليمين المتطرف جايير بولسونارو، على استضافة البطولة بطلب من الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم «كونميبول»، في بلد مهدد بموجة ثالثة من الجائحة في الأسابيع المقبلة.

وفي ظل هذه الأجواء الخاصة، سيحاول نجم وقائد برشلونة الإسباني ميسي الذي سيحتفل بميلاده الـ 34 في 24 الشهر الحالي، أن يتغلب على النحس الذي يلاحقه في المباريات النهائية للبطولة القارية الّتي خسرها في 3 مناسبات أعوام 2007 و2015 و2016، وفي المرتين الأخيرتين أمام المنافس ذاته (تشيلي) وبالسيناريو ذاته (ركلات الترجيح).

ويأمل «البرغوث الصغير» في تكريس منتظر في نهائي كوبا أمريكا على ملعب «ماراكانا» الشهير؛ للثأر من خسارته مع «ألبيسيلستي» في نهائي مونديال 2014 على الملعب ذاته أمام المنتخب الألماني 1-صفر بعد تمديد الوقت.

ويسعى راقصو «التانجو» إلى تتويجهم الأوّل في المسابقات القارية والعالمية منذ 28 عاماً، وتحديداً منذ فوزهم بكوبا أمريكا بالذات عام 1993.

وعلى الصعيد الشخصي، يتشابه مسار ميسي ونيمار: لم يفز أي منهما بأي لقب عالمي كبير مع منتخبيهما.بطل في أرضه

وتستضيف البرازيل البطولة على أرضها في لباس أبرز المرشحين للاحتفاظ بالكأس، فمع 9 ألقاب في رصيدها لا تتأخر سوى خلف الأوروغواي صاحبة الرقم القياسي مع 15 لقباً، والأرجنتين مع 14.

يُهيمن منتخب «سيليساو» على تصفيات المونديال؛ حيث يتربع على الصدارة بالعلامة الكاملة مع 18 نقطة من 6 انتصارات في 6 مباريات، تليها الأرجنتين مع 12 نقطة من 3 انتصارات وذات عدد التعادلات.

وعمد المدرب «تيتي» إلى تدعيم الخطوط الدفاعية لأصحاب القمصان الصفراء، محافظاً في الوقت ذاته على النضارة الهجومية مع لاعبين استثنائيين على غرار نيمار وغابريال جيزوس (مانشستر سيتي ) وغابريال «غابيغول» باربوسا (فلامنغو).

وإلى جانب البرازيل والأرجنتين، تدخل الأوروغواي ضمن دائرة المرشحين للفوز باللقب، وتعزيز رقمها القياسي مع هدافَيها التاريخيّين لويس سواريس،وإدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد.

في المقابل، يُراهن مدرب كولومبيا رينالدو رويدا على نجاحه، على الرغم من تخليه عن خدمات نجم خط وسط إيفرتون خاميس رودريغيس، إن كان في التصفيات أو في البطولة القارية؛ لذا ما الصعب أن تسامح الجماهير الكولومبية المدرب الوطني في حال حصد الفشل من دون أيقونة البلاد.

من ناحية تشيلي، يبدو أن المنتخب المتوج للمرة الأولى باللقب القاري على أرضه في عام 2015 ومن ثم مرة ثانية توالياً في العام التالي في الولايات المتحدة الأمريكية أمام الخصم نفسه (الأرجنتين) وبركلات الترجيح مرتين، قد وصل إلى نهاية حقبته الذهبية.

وأمام المدرب الجديد لتشيلي، الأوروغوياني مارتن لاسارتي مهمة شاقة وصعبة لإيجاد البديل للجيل الذهبي.

وتمّ تقسيم الدول الـ10 المشاركة بين مجموعتين؛ حيث تضمّ الأولى كلاًّ من الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، الباراغواي والأوروغواي، والثانية كلاًّ من البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، البيرو وفنزويلا.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبات التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في كل من المجموعتين.

وتقام المبارتان الافتتاحية بين البرازيل وفنزويلا في ملعب «ماني-غارينشا» في العاصمة برازيليا، والنهائية في ملعب «ماراكانا» الشهير في 10 يوليو /تموز المقبل.