شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يصيب 12 فرداً بالمنتخب الفنزويلي عشية مواجهة البرازيل بكوبا أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا - أ ف ب

أصيب 12 فرداً في صفوف منتخب فنزويلا المشارك ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بينهم لاعبون وعاملون في الجهاز الفني، بفيروس كوفيد-19، على ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية السبت، وذلك عشية المواجهة ضد البرازيل في المباراة الافتتاحية من البطولة القارية.

وقالت وزارة الصحة إنها تلقت خبر النتائج الإيجابية مساء الجمعة من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، وأشارت في بيان: "مساء الجمعة، تبلغت وزارة الصحة من قبل كونميبول بأن 12 فرداً من منتخب فنزويلا بينهم لاعبون وآخرون من الجهاز الفني خضعوا لفحوص على فيروس كورونا، وجاءت نتيجتها إيجابية. جميع هؤلاء لا يشعرون بأي عوارض".