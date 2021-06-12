شكرا لقرائتكم خبر عن سعر تذكرة السفر مع بيزوس إلى الفضاء 4 ملايين دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سياتل - رويترز

أتريد أن تجلس على مقعد في سفينة فضاء في رحلة مع رجل الأعمال والملياردير الأمريكي جيف بيزوس؟. عليك فقط أن تسرع ومعك أكثر من أربعة ملايين دولار على الأرجح.

فشركة "بلو أوريجين" ستقيم مزاداً علنياً السبت في ختام عملية استمرت شهراً للمزايدة على مقعد في رحلة إلى الفضاء تنطلق الشهر المقبل مع بيزوس، مؤسس الشركة والمدير التنفيذي لأمازون دوت كوم.

ولن تُكشف على الفور هوية الفائز، الذي يفترض أن يكون فاحش الثراء ومن هواة ارتياد الفضاء.

لكن إطلاق بلو أوريجين للمركبة نيو شيبرد من غرب تكساس يوم 20 يوليو/تموز سيكون لحظة فارقة في وقت تتقدم فيه شركات أمريكية نحو عصر جديد من السفر التجاري الخاص إلى الفضاء.

ويسابق بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم ومتحمسٌ دائمٌ لارتياد الفضاء، الزمن كي يتقدم على المليارديرين ريتشارد برانسون وإيلون موسك في ارتياد الفضاء، ويكون الأول من الثلاثة الذي يسافر خارج الغلاف الجوي للأرض.

ومع إغلاق عملية المزايدة المستمرة منذ شهر، يوم الخميس، بما يتيح إقامة المزاد العلني، قالت بلو أوريجين إن الرقم الفائز تخطى أربعة ملايين دولار بعد مشاركة أكثر من ستة آلاف شخص من 143 دولة على الأقل.

ومن المقرر أن يبدأ المزاد المفتوح السبت الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش)، ويستمر لبضع دقائق.