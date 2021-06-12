صور.. جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية على الشواطئ لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة مفاجئة بعدد من الشواطئ على طول الكورنيش لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، وتفقد شاطئ المندرة المجاني والرامب المخصص به لذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وخلال الجولة؛ أوضح المحافظ أنه أمر بإنهاء خدمة عامل في شاطئ المندرة المجاني بعد فرض إكرامية على أحد رواد الشواطئ.

وشدد المحافظ بالقضاء على كافة أشكال الاستغلال والابتزاز، محذراً بالتعامل بكل حزم واتخاذ إجراءات رادعة لمن يخالف التعليمات الصادرة بشأن تنظيم العمل على الشواطئ.

واستفسر المحافظ من مرتادي الشواطئ عن مستوى الخدمات، وطالبهم بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أصدرتها المحافظة والنشرات التوعوية المتواجدة بالشواطئ، ووجههم بالإبلاغ الفوري في حال وجود أي مخالفات تقع للتعامل الفوري معها.

وأكد الشريف، أن المحافظة حريصة على المتابعة لجميع الخدمات المجانية في شاطئ المندرة المجاني، مشيراً أننا حرصنا على تخصيص جزء من الشاطئ لخدمة ذوي الهمم.

كما أشار إلى أن الشاطئ شهد عدد من الفعاليات الترفيهية بالتعاون مع المجتمع المدني، وسط الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية.

علي الصعيد ذاته، شدد المحافظ علي مسئولي الشواطئ وجميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية. مؤكدا على انتشار كامل لمفتشي الإدارة المركزية على الشواطئ.