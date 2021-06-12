"المؤبد" لـ15 متهمًا بقتل أمين شرطة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب بالفيوم" برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد البرولسى، على لاشين حكمًا بالسجن المؤبد على 15 متهمًا بقتل أمين شرطة وإصابة آخرين خلال عام 2014.

تعود أحداث القضية إلى 19 سبتمبر من عام 2014، واتهام "أحمد فؤاد جاد بلتاجى، وعماد حمدى جبر، محمد سيد توفيق وشهرته "سايكو"، سيد محمد إبراهيم دسوقي وشهرته "عجوة"، ومصطفى محسن عبد الحكيم، وشهرته "عفروتو" وحسام حسن محمد، وشقيقه إبراهيم، أحمد أسامة غانم، وأحمد عماد الدين مصطفلى، وشهرته "الفيومي" وأحمد محمد عويس، أحمد طمان فتحى الباب، أحمد أبو رواش محمد، يوسف شعبان عيد، سلمان محمد هاشم، عبد الرحمن فرحات محمد"، باستعمال القوة والعنف مع موظفيين عموميين هم "مأمور الضبط القضائى الملازم أول أحمد محمد هاشم، وأمين الشرطة محمد سيد صادق، وأحمد محمد أبو النور".

وقالت التحقيقات إن المتهم الرابع أطلق أعيرة نارية من سلاح صوب سيارة الشرطة التى كان يستقلها المجنى عليهم حال تواجد باقى المتهمين، بمسرح الجريمة للشد من أزرهم لمنعهم من أداء وظيفتهم فى تأمين محولات الكهرباء على الطريق الدائري الذي يربط مدينة الفيوم بباقي مدن وقرى المحافظة، وهو ما تسبب فى استشهاد أمين شرطة وإصابة آخرين، فضلا عن إتلاف أموالا منقولة وهي سيارة الشرطة رقم 218/ب15 وتعطيل مصلحة ذات منفعة عامة، وضبط مطبوعات بمنازل المتهمين تتضمن ترويجا لأفكار تهدف لقلب نظام الحكم باستعمال القوة والإرهاب

كما وجهت المحكمة للمتهمين حيازة سلاحا ناريا "بندقية آلية" والتي لا يجوز الترخيص بها، فضلا عن حيازة ذخائر غير مرخص بحيازتها، ونتج عن ذلك مقتل أمين الشرطة أحمد محمد أبو النور، والشروع فى قتل أحمد محمد محمد هاشم، ومحمد سيد صادق، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.