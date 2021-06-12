‏الإرياني: هجمات مليشيا الحوثي على مأرب أسقطت 344 مدنيا بين قتيل وجريح

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني "ان مليشيا الحوثي المدعومة من ايران استهدفت الأحياء السكنية ومخيمات النزوح والمدنيين والنازحين بمحافظة مأرب خلال الفترة (1 يناير ـ 10 يونيو 2021) بأكثر من 55 صاروخا باليستيا ايراني الصنع، و12 طائرة مسيرة، و3 صواريخ كاتيوشا، و6 قذائف و7 عبوات ناسفة‏".



وأوضح ان الإحصائيات وثقت سقوط 344 مدنيا بين شهيد وجريح خلال نفس الفترة، بقصف مليشيا الحوثي لمحافظة مأرب، حيث استشهد 104 مدنيين، و3 نساء، و15 طفلا، واصيب 180 مدنيا و 12 امرأه، و30 طفلا بجروح متفاوتة جراء القصف المتواصل‏.

واشار الارياني الى ان ما تقوم به مليشيا الحوثي الارهابية من قصف للاحياء السكنية والأعيان المدنية ومخيمات النزوح في مديريات محافظة مأرب، منذ بدء تصعيدها العسكري الواسع، هي أعمال قتل ممنهج ومتعمد للمدنيين، وانتهاك صاروخ للقوانين والمواثيق الدولية، وترقى لمرتبة جرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن مطالبين بتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف أعمال القتل اليومي للمدنيين بدوافع انتقامية، والتي يذهب ضحيتها النساء والاطفال، وتصنيفها منظمة ارهابية، وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب.