دولة الإمارات تقدم 13.7 مليون جرعة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 101,234 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13,785,663 جرعة و بمعدل توزيع لقاح 139.38 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".