اخبار العالم

دولة الإمارات تقدم 13.7 مليون جرعة من لقاح كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 13.7 مليون جرعة من لقاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 101,234 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13,785,663 جرعة و بمعدل توزيع لقاح 139.38 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا