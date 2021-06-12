شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعزز التعاون الدولي لاستكشاف «الفضاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول بإدارة الفضاء الوطنية الصينية اليوم (السبت) إن الصين ستعزز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء لخلق مستقبل أكثر إشراقًا للبشرية.

قال شو هونغ ليانغ ، المتحدث باسم الإدارة، في مؤتمر صحفي في بكين إن الصين تشارك في تعاون مثمر مع المجتمع الدولي في مهمة استكشاف المريخ الجارية في المهمة المسماة أيضًا (Tianwen-1 ).

وقال شو: "نحن على اتصال بالمؤسسات ذات الصلة في فرنسا والنمسا وروسيا بشأن تطبيق بيانات استكشاف المريخ ونقوم بالتعاون في تبادل بيانات مدار مسبار المريخ مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية لضمان سلامة مجسات المريخ والأقمار الصناعية في المدار".