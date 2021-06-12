شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على عنصرين إرهابيين في «بلوشستان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي عنصران إرهابيان مصرعهما في عملية نفذها الجيش الباكستاني في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان .

وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش في بيان اليوم، أن قوات من الجيش نجحت في القضاء على عنصرين إرهابيين خلال عملية نفذتها في الإقليم، وأن العملية نتج عنها مقتل أحد الجنود .

وأضاف البيان، أن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية كشفت عن وجود عناصر إرهابية في منطقة "خاران" البلوشية، مشيراً إلى أن الإرهابيين اللذين قتلا ينتميان إلى منظمة إرهابية محظورة، وأن قوات الجيش صادرت الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزتهما .