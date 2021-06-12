رغم اصابته في الركبة.. منتخب المانيا يُبقي على نجم وسطه ضمن قائمة اليورو

وواجه هوفمان سوء حظ مع المنتخب، في ظل الإصابة والمرض، حيث لم يكن قادرا على التدرب مع الفريق، وتم فحصه من قبل الجهاز الطبي.

وقال سورج: "لو لم يكن لدينا أمل أن يلعب يوناس في البطولة، لما تواجد هنا".



ويفتتح المنتخب الألماني مبارياته في المجموعة السادسة، بمواجهة نظيره الفرنسي بطل العالم، يوم الثلاثاء المقبل في ميونخ بلقاء بطلة العالم فرنسا.