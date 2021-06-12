البصرة.. القبض على متهمين بالتزوير والشروع بالقتل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهمين اثنين بالتزوير والشروع بالقتل في خور الزبير.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان " قوة تابعة لمركز شرطة خور الزبير بالاشتراك مع شعبة استخبارات الزبير تمكنت من القبض على متهمين اثنين في منطقة خور الزبير احدهما مطلوب قضائيا الى مديرية مكافحة الإرهاب في البصرة وفق المادة ٢٩٨/٢٨٩ من قانون العقوبات، والمتهم الآخر مطلوب قضائيا وفق المادة ٤٠٥ لشروعه بارتكاب جريمة قتل".



واضافت انه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهما للقضاء" .