مكافحة الإرهاب يتصدر لقاء السيسي ورؤساء المحاكم الدستورية بأفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر ملف مكافحة الإرهاب لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورؤساء المحاكم الدستورية العليا في قارة أفريقيا.

وقال السيسي، في كلمته خلال اللقاء الذي جاء ضمن فعاليات المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية لنظيراتها في أفريقيا، اليوم السبت، إن مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة.



ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الرئيس المصري تضمن أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة.

وأكد السيسي حرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، والتقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية والعليا في مصر ومختلف الدول الأفريقية.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تقتضي اضطلاع القضاء الأفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الأفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة، للتعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة.

كما أكد الرئيس المصري أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التنموية التقليدية، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، وكذلك التحديات ذات الطبيعة الخاصة، التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في عالم ما بعد جائحة كورونا.

وأبرز أن وجود استراتيجية قضائية متناغمة في هذا الإطار من شأنه إرساء توافق قانوني يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الأفريقية في التعامل مع تلك التحديات.

ونبه الرئيس إلى أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية الدولة ومكتسباتها اللازمة للتعامل معها، أخذاً في الاعتبار التأثير المدمر لتلك الظاهرة على مقدرات الدول.

وفي هذا الصدد، استعرض رؤية مصر على مدار السنوات الماضية لمكافحة هذا التحدي، والتي استندت إلى عدم الاكتفاء بالتعامل معه من جوانبه الأمنية والفكرية والدينية فقط، بل والاهتمام بالتوازي وفي ذات الوقت بالبناء والتعمير وتعزيز البنية التحتية والارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعظيم دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التهديد.