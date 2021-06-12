الاتحاد الأفريقي يبدي استعداده للمساعدة في التوصل لاتفاق حول "النهضة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، استعداده تقديم أي مساعدة لتسهيل التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، اليوم السبت.



وأوضح بيان عن وزارة الخارجية السودانية أن اللقاء تناول أيضاً تطورات الأوضاع، حيث قدمت الوزيرة شرحا وافيا لمسار عملية الانتقال السياسي.

ولفت البيان إلى أنه تم التطرق إيجاد حل شامل ومرضٍ لكل الأطراف بشأن سد النهضة، أكدت وزيرة الخارجية السودانية أن موقف بلادها قائم على أهمية التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، لما لها من ارتباط مباشر بمصالح مهمة وحيوية للبلاد.

بدوره أكد رئيس المفوضية موسى فكي أهمية السودان، وحرص المفوضية على استقرار الأوضاع فيه، وتقديم نموذج انتقال ناجح للحكم الديمقراطي.

وأكد رئيس المفوضية الأفريقية استعداده لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسهيل التوصل لاتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة.