قتيل وجريحان بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل جندي وأصيب اثنان بجروح في كمين استهدف دورية عسكرية في مقاطعة بورزنجا شمال بوركينا فاسو.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، إن "دورية من المفرزة العسكرية تابعة لتجمع القوات في قطاع الوسط والشمال تعرضت لكمين السبت في ساناري"، إحدى بلدات مقاطعة بورزنجا شمال البلاد.



وتابع المصدر، أن "جنديا قُتل خلال الهجوم وجرح اثنان"، مشيراً إلى أن "عمليات البحث مستمرة للعثور على المهاجمين".

وأوضح مصدر أمني آخر بأنه "تم إجلاء أحد المصابين بجروح خطيرة جواً" مؤكدا الحصيلة.

يأتي هذا الهجوم غداة كمين آخر استهدف دورية مشتركة تضم جنودا وعناصر درك من مفرزة أربيندا ومتطوعين في بلدة أربيندا الواقعة شمال بوركينا فاسو.

وأشار المصدر إلى مقتل "عشرة إرهابيين" وجرح ثلاثة جنود من بوركينا فاسو في هذا الكمين.

وقُتل ليل الجمعة السبت الماضيين ما لا يقل عن 132 شخصًا بحسب الحكومة، و160 وفقاً لمصادر محلية، في هجوم على صلحان، البلدة الريفية في شمال شرق بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية الذي تشهده بوركينا فاسو منذ ست سنوات مع بدء عنف الإرهابيين.

وبوركينا التي كانت بمنأى عن العنف خلال حكم بليز كومباوريه المتهم بالتفاوض مع المجموعات الإرهابية للحفاظ على بلاده، تشهد أعمال عنف منذ 2015 أسفرت عن 1400 قتيل على الأقل ومليون نازح.