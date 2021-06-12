الجابر: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يجسد ثقة العالم بالدولة ودورها الدبلوماسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، أن انتخاب دولة الإمارات وشغلها مقعدا في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، يجسد ثقة المجتمع الدولي في سياسة دولة الإمارات.



وأشار إلى أن انتخاب الإمارات يؤكد أيضا على كفاءة وفاعلية منظومة الإمارات الدبلوماسية التي تقوم بدور بارز ونشط في مختلف الموضوعات ذات الأهمية للعالم.

وتقدم في تصريح له بالتهنئة للقيادة الرشيدة وحكومة وشعب دولة الإمارات، منوها إلى أن هذا الفوز يعود إلى نهج دولة الإمارات في سياستها الخارجية، وتكريسها مباديء العدل والحق والتسامح والأخوة الإنسانية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، ثمن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، عاليا جهود الدبلوماسية الإماراتية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات مستمرة من خلال توجيهات القيادة في مد جسور التعاون الإيجابي البناء والعمل على ترسيخ السلم والاستقرار سعيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما فيه مصلحة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.