جونسون يهدد بتعليق بعض بنود "بريكست"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بأن بلاده "لن تتردد" في تعليق العمل ببنود اتفاق ما بعد بريكست التي تنظّم التجارة في أيرلندا الشمالية، ما لم يبد الاتحاد الأوروبي مرونة.



وبعد محادثات طغى عليها التوتر مع قادة التكتل، قال بوريس جونسون لشبكة "سكاي نيوز" "إذا استمر تطبيق البروتوكول بهذه الطريقة، لن نتردد في تطبيق البند 16" من الاتفاق حول أيرلندا الشمالية، والذي يسمح بتخطي بعض التدابير.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رهن إعادة ضبط العلاقات مع بريطانيا بالتزام رئيس الوزراء بوريس جونسون باتفاق بريكست.

ومنذ أن أكملت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي، توترت العلاقات مع التكتل خصوصا فرنسا، وأصبح ماكرون أعلى المنتقدين صوتا لرفض لندن احترام شروط جزء من اتفاق البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).

في الوقت نفسه، رحب رئيس الوزراء البريطاني، السبت، بإعلان مجموعة السبع المتعلق بالحؤول دون انتشار أوبئة في المستقبل. واعتبر رئيس الوزراء البريطاني هذا الإعلان "لحظة تاريخية" بعدما أنهك كوفيد-19 اقتصادات وأودى بملايين الأرواح في أنحاء العالم.

وسمي "إعلان كاربيس باي" على اسم بلدة ساحلية في إنجلترا، حيث يجتمع قادة دول وحكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وجها لوجه مجددا للمرة الأولى منذ سنتين تقريبا.

ويناقش قادة مجموعة السبع سلسلة من المسائل الصحية.

وتشمل الخطوات الجماعية تقليص الوقت المستغرق لتطوير وترخيص اللقاحات والعلاجات والتشخيصات لأي مرض مستقبلي إلى أقل من 100 يوم، مع تعزيز شبكات المراقبة العالمية.

وينشر الإعلان رسميًا الأحد، مع البيان الختامي لمجموعة السبع. وكتب جونسون في تغريدة "يمثل إعلان كاربيس باي لحظة تاريخية لنا جميعا".

وكتب جونسون في تغريدة "بموجب هذه الاتفاقية، ستلتزم الديمقراطيات الرائدة في العالم الحؤول دون وقوع جائحة عالمية مرة أخرى، وضمان عدم تكرار الدمار الذي أحدثه كوفيد-19".

في إطار الاتفاق، ستعمل مجموعة الدول السبع على تعزيز قدرات التسلسل الجيني، ودعم الإصلاحات لتعزيز منظمة الصحة العالمية.

وذكرت بريطانيا أنها ستنشئ مركزًا جديدًا لتطوير لقاحات لمنع انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

كذلك، سيحضّ جونسون حلفاء مجموعة السبع على دعم خطط "رادار وبائي" عالمي لتحديد المتغيرات الناشئة لكوفيد-19 وتتّبع الأمراض الجديدة في جميع أرجاء العالم.