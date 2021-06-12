دولة الإمارات تؤيد قرار السعودية بقصر الحج على المواطنين والمقيمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج.



يأتي ذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار لتطورات جائحة "كوفيد-19" وظهور سلالات جديدة له.

وأكد خليفة شاهين المرر وزير دولة في هذا الصدد، أن الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار المملكة العربية السعودية وتؤيدها في الخطوات والإجراءات كافة التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة جائحة "كوفيد-19" والحد من انتشارها وحفظ وسلامة أمن الحجاج و المجتمع.

وأثنى على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال العلوم بمواجهة كورونا، مشيرا إلى أن الإنجازات العلمية الأخيرة التي حققتها المملكة أثبتت مدى إدراكها لأهمية العلم والذي يعد محركا أساسيا في دعم القطاع الصحي ومواجهة التحديات الكبيرة لاسيما في ظل استمرار تداعيات جائحة "كوفيد-19".